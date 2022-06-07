«Газель» сбила подростка на электросамокате напротив музея «Исторический парк Россия»

15-летнего петербуржца увезла скорая после наезда «Газели» в Московском районе. На асфальте остался электросамокат.
ДТП произошло накануне около половины первого у дома 65 по Бассейной улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июня. По предварительной информации, 41-летний водитель компании, которая занимается производством частей летательных и космических аппаратов, на зеленый поворачивал с проспекта Юрия Гагарина и сбил 15-летнего подростка, пересекающего проезжую часть на электросамокате.
Пострадавшего с травмами в состоянии средней тяжести увезли в детскую городскую больницу
Водитель за минувшие полтора года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
ГИБДД Московского района проводит проверку.