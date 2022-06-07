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    «Газель» сбила подростка на электросамокате напротив музея «Исторический парк Россия»

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    3 комментария

    15-летнего петербуржца увезла скорая после наезда «Газели» в Московском районе. На асфальте остался электросамокат.

    ДТП произошло накануне около половины первого у дома 65 по Бассейной улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июня. По предварительной информации, 41-летний водитель компании, которая занимается производством частей летательных и космических аппаратов, на зеленый поворачивал с проспекта Юрия Гагарина и сбил 15-летнего подростка, пересекающего проезжую часть на электросамокате.

    Пострадавшего с травмами в состоянии средней тяжести увезли в детскую городскую больницу № 1.

    Водитель за минувшие полтора года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

    ГИБДД Московского района проводит проверку.

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    Комментарии (3)

    NoName1234
    И опять газель
    И опять самокат говорили они…
    48home_
    с этим надо вот что делать: начинать штрафовать этих самокатчиков!
    и на штрафстоянку самокат! платную, причём.
    только рублем можно наказать бездумных .
    Alex000
    Да ладно, уже привычно. Сезон.
    Что-то явно надо с этим делать, но в силу коммерческого лобби будет как всегда.
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