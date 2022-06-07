Петербургского логиста задержали по делу о надругательстве над 9-летним ребёнком под Выборгом

Девять месяцев сотрудники полиции искали мужчину, который напал на школьника в поселке Пушное. В МВД полагают, что мальчик был не единственной его жертвой.
Подозреваемого оперативники уголовного розыска нашли 5 июня у дома 10 по Каменной улице в Выборге, сообщили 6 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По версии следствия, 31 октября прошлого года за поселком Пушное он поймал 9-летнего ребёнка, заставил его оголиться и совершил действия сексуального характера. О произошедшем мальчик рассказал своей 37-летней опекунше, а она уже обратилась в полицию. СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Подозреваемый — 31-летний житель Центрального района Петербурга, работающий логистом в транспортной компании, вину свою признал. Пока нападение на девятилетнего мальчика — единственный установленный факт его противоправной деятельности. Однако в правоохранительных органах полагают, что потерпевший — не единственная жертва задержанного.
Граждане, обладающие значимой для следствия информацией, могут сообщить ее в полицию по телефонам: 573-66-01, +7-921-021-73-07, 573-21-77