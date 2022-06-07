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    Власти России рассказали об экономии бюджета от высылки российских дипломатов

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    4 комментария

    В резервный фонд правительства в 2022 году поступит почти 635 млн рублей из-за экономии на зарплатах сотрудников зарубежного аппарата МИД, на капитальном ремонте зданий и сооружений загранучреждений ведомства. Об этом 7 июня пишет ТАСС со ссылкой на документы российского правительства.

    Как говорится в документе, будут сэкономлены средства, которые были заложены на выплату заработных плат сотрудников дипмиссии (427,7 млн рублей), командировочных и иных расходов (73,6 млн рублей), ремонт зданий загранучреждений (40,4 млн рублей), закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности дипмиссий (47,5 млн рублей).

    С начала мая 2022 года более 480 дипломатических сотрудников разного ранга были высланы иностранными государствами. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подобной массовой и синхронной высылки российских дипломатов не было даже в годы холодной войны.

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    Комментарии (4)

    Добрый кот
    Читай: "Предположительно, растраты на собственные нужды за 22 года составили 14 миллиадов рублей, вместо затрат на внешнюю политику"
    Леонтий
    Давно пора сократить ведомство от деятельности которого больше проблем.Впрочем, российские дипломаты это наследственная каста,и никого конечно не сократят.
    Инкогнито2021
    С учетом того что большая часть мира против нас, можно их смело уволить
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