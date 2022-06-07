Власти России рассказали об экономии бюджета от высылки российских дипломатов

В резервный фонд правительства в 2022 году поступит почти 635 млн рублей из-за экономии на зарплатах сотрудников зарубежного аппарата МИД, на капитальном ремонте зданий и сооружений загранучреждений ведомства. Об этом 7 июня пишет ТАСС со ссылкой на документы российского правительства.

Как говорится в документе, будут сэкономлены средства, которые были заложены на выплату заработных плат сотрудников дипмиссии (427,7 млн рублей), командировочных и иных расходов (73,6 млн рублей), ремонт зданий загранучреждений (40,4 млн рублей), закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности дипмиссий (47,5 млн рублей).