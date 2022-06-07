Microsoft задумался. Компания сокращает наем сотрудников, а действующим повысит зарплату

Компания Microsoft замедлила темпы найма новых сотрудников, но планирует увеличить зарплату уже действующим. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю рассылку компании и источник.



По данным электронного письма, в новом подразделении, по кибербезопасности, которое возглавляет бывший исполнительный директор Amazon Чарли Белл, открытая численность персонала в будущем финансовом году (он начнется в июле) составит 200 человек. Как указал источник, Белл рассчитывал на 4 тысячи сотрудников в 2023 финансовом году, а скоро запланирован набор более тысячи новых.