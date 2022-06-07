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    Microsoft задумался. Компания сокращает наем сотрудников, а действующим повысит зарплату

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    Компания Microsoft замедлила темпы найма новых сотрудников, но планирует увеличить зарплату уже действующим. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю рассылку компании и источник.

    По данным электронного письма, в новом подразделении, по кибербезопасности, которое возглавляет бывший исполнительный директор Amazon Чарли Белл, открытая численность персонала в будущем финансовом году (он начнется в июле) составит 200 человек. Как указал источник, Белл рассчитывал на 4 тысячи сотрудников в 2023 финансовом году, а скоро запланирован набор более тысячи новых.

    «По мере того как Microsoft готовится к новому финансовому году, компания следит за тем, чтобы нужные ресурсы соответствовали нужным возможностям. Microsoft продолжит увеличивать численность персонала в предстоящем году и уделит дополнительное внимание тому, куда направляются эти ресурсы», — рассказал собеседник издания (цитата по РБК).

    Якобы информация о сокращении найма появилась на фоне данных о том, что компания планирует увеличить сотрудникам зарплату — минимум на 25–30% в год. Так Microsoft хочет предотвратить отток работников к конкурентам — например, к Amazon.

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