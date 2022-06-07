«Девушка разбила голову». На Коломяжском проспекте машина сбила самокатчиков

Вечером понедельника на Коломяжском проспекте машина сбила двух человек, которые ехали на электросамокате. По предварительным данным, участники аварии больше испугались, чем пострадали.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец, ДТП произошло около шести вечера на перекрестке с проспектом Королева. По его словам, за рулем самоката была девушка – она приняла удар на себя.



«Я водитель БМВ, и я их не сбивал, они резко передо мной решили уйти из крайнего правого ряда влево, но дали слишком много газа и вшатались в «Шкоду». Итог: водитель «Шкоды» напуган до чёртиков, девушка разбила голову, но не сильно (больше было криков), парень, который додумался усадить её на колени и так на самом небезопасном транспорте, ещё и на дороге, остался цел», – отметил другой рассказчик, подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

