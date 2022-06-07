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    «Девушка разбила голову». На Коломяжском проспекте машина сбила самокатчиков

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    1 комментарий

    Вечером понедельника на Коломяжском проспекте машина сбила двух человек, которые ехали на электросамокате. По предварительным данным, участники аварии больше испугались, чем пострадали.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как рассказал «Фонтанке» очевидец, ДТП произошло около шести вечера на перекрестке с проспектом Королева. По его словам, за рулем самоката была девушка – она приняла удар на себя.

    «Я водитель БМВ, и я их не сбивал, они резко передо мной решили уйти из крайнего правого ряда влево, но дали слишком много газа и вшатались в «Шкоду». Итог: водитель «Шкоды» напуган до чёртиков, девушка разбила голову, но не сильно (больше было криков), парень, который додумался усадить её на колени и так на самом небезопасном транспорте, ещё и на дороге, остался цел», – отметил другой рассказчик, подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии (1)

    Савва Морозов
    вот, как всегда, как все самокатчики-велосипедисты - вперёд на красный свет, на Т-образном перекрёстке.
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