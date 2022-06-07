Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами

Летом резко растет желание прокатиться на машине подальше садового участка, но дальнобой по незнакомой дороге — это всегда риск. Раньше боялись встреч с инспекторами ГИБДД и аварий, а сейчас к этому добавилась перспектива привезти «автоматических» штрафов на сумму, сравнимую с зарплатой. Например, могут ли камеры фиксировать нарушение под временными знаками? А может ли инспектор отправить вас на освидетельствование, если вы просто устали в дороге?
Чтобы повысить ваши шансы, предлагаем вот этот тест на знание ПДД: он касается ситуаций, которые возникают в дальней дороге. Вопросов ровно 20, как на экзамене, а хорошим будем считать результат от 15 правильных ответов. В пояснениях зашиты полезные ссылки. Удачи!
Как теперь обозначаются камеры видеофиксации?
Может ли камера видеофиксации оштрафовать за проезд на желтый сигнал светофора?
Зона действия знака «Обгон запрещен» не прерывается...
Водитель зацепил фрагмент сплошной линии при завершении обгона. Нарушил?
Если знаки и разметка противоречат друг другу, водители должны руководствоваться...
В какой из перечисленных ситуаций обгон разрешен (при отсутствии других ограничений)?
Может ли инспектор потребовать документы о прохождении техосмотра (диагностическую карту)?
На спидометре 60 км/час. Какова, скорее всего, ваша реальная скорость?
Фура впереди едет 90 км/ч (лимит на данном участке). Можно ли обогнать ее без нарушения?
А может фура ехать за городом 90 км/час?
Вы сильно устали в дороге, лицо покраснело, глаза слезятся. Инспектор заподозрил опьянение, алкотестер показал нули. Можете ли вы отказаться от дальнейшего медосвидетельствования, если инспектор настаивает?
Какое значение должен показать алкотестер, чтобы вас признали опьяненным?
Какое наказание вам грозит за обгон в запрещенной зоне, если это первое нарушение за год?
В незнакомом городе вы подъезжаете к перекрестку, обозначенному знаком «Круговое движение». Обязаны ли вы уступать дорогу при въезде на него?
Вам встретился знак на желтом фоне. В чем его отличие от знака на белом фоне?
Могут ли камеры видеофиксации контролировать ограничения, введенные временными знаками?
На ваших глазах случилось тяжелое ДТП на трассе. Что вы должны сделать в первую очередь?
Где именно экипаж ГИБДД имеет право остановить вас, если вы движетесь без нарушений?
Водитель повторно попался за то, что ехал 110 км/час в зоне ограничения скорости 40 км/час. Какой процессуальный документ оформит инспектор ГИБДД?
Вы едете по широкой дороге без разметки. Впереди бок о бок идут две попутные вам фуры. Можете ли обгонять слева?
Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами
Ого... Ваш водительский экзамен еще впереди, так?
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Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами
Похоже, вы больше гадали. На море за рулем точно рано
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Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами
Вы неплохо знаете ПДД, но перед вылазкой к морю лучше подучить
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Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами
Убедительный результат! Побольше бы таких водителей
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Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами
Блестяще! Можете ехать в кругосветку