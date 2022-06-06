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    На Каменноостровском проспекте появилась новая достопримечательность

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    В Петербурге появилась новая достопримечательность — памятник фронтовому кинооператору на Каменноостровском проспекте (дом 10, литера В). Скульптуру создала творческая мастерская «Невский баталист».

    Памятник расположен недалеко от входа в самый крупный павильон «Ленфильма», где размещена иммерсивная инсталляция «Пропавшие в кинохронике», посвященная кинодокументалистам прошлого века.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Она состоит из 15 разных эпизодов, объединенных одним маршрутом и аудиорассказом, и занимает площадь в полторы тысячи квадратных метров. Посетителям обещают показать воссозданные в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев.

    «В основе — истории кинооператоров, фотокорреспондентов, актёров и сотрудников киностудий, жизнь которых пришлась на годы Великой Отечественной войны», — отмечают в пресс-службе мастерской. И добавляют, что каждый посетитель имеет возможность «ощутить близость истории».

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