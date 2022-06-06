На Каменноостровском проспекте появилась новая достопримечательность

В Петербурге появилась новая достопримечательность — памятник фронтовому кинооператору на Каменноостровском проспекте (дом 10, литера В). Скульптуру создала творческая мастерская «Невский баталист».
Памятник расположен недалеко от входа в самый крупный павильон «Ленфильма», где размещена иммерсивная инсталляция «Пропавшие в кинохронике», посвященная кинодокументалистам прошлого века.
Она состоит из 15 разных эпизодов, объединенных одним маршрутом и аудиорассказом, и занимает площадь в полторы тысячи квадратных метров. Посетителям обещают показать воссозданные в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев.
«В основе — истории кинооператоров, фотокорреспондентов, актёров и сотрудников киностудий, жизнь которых пришлась на годы Великой Отечественной войны», — отмечают в пресс-службе мастерской. И добавляют, что каждый посетитель имеет возможность «ощутить близость истории».