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    Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электрогенерирующих мощностей в США

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    9 комментариев

    Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. Соответствующее сообщение опубликовано 6 июня на сайте Белого дома.

    Байден заявил о нескольких факторах, угрожающих возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей. В их числе он упомянул события на Украине и экстремальные погодные условия. Президент продлил освобождение от пошлин для импорта солнечных батарей («определенных солнечных элементов и модулей») из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

    Ранее Байден задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США. В Вашингтоне рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от «иностранных поставщиков и враждебных наций».

    В апреле президент США подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей, а также о «приостановке нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией.

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    Комментарии (9)

    Z O V
    Теперь к нему заяц в темноте приходить будет.
    07A
    Зато писать умеем и много!
    СлаваРоссии
    Смог от взрывов сшаснарядов на Украине окутал мозги байдена. Солнечные батареи Америки не увидят солнца. Свет будет только в правде и нравственности!
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