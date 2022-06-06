Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электрогенерирующих мощностей в США

Байден заявил о нескольких факторах, угрожающих возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей. В их числе он упомянул события на Украине и экстремальные погодные условия. Президент продлил освобождение от пошлин для импорта солнечных батарей («определенных солнечных элементов и модулей») из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Ранее Байден задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США. В Вашингтоне рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от «иностранных поставщиков и враждебных наций».



В апреле президент США подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей, а также о «приостановке нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией.

