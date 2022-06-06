Под Иркутском арт-объект украсили флагами ЕС и НАТО. Это место популярно у голубей

В Иркутской области в городе Шелехове по инициативе администрации на местном арт-объекте разместили флаги ЕС, НАТО и США. Как объяснил «Фонтанке» 6 июня глава Шелехова Сергей Липин, решение связано с поведением птиц.



«Шелеховчане периодически жаловались, что абажур лампы сильно полюбили голуби, а следы их жизнедеятельности не очень красят городскую лампу. Выход нашли — вместо привычного нейтрального цвета абажур сделали с флагами недружественных стран и сопроводили надписью «Шелеховские голуби за мир и справедливость». Уверен, что жалоб будет меньше, а наш опыт смогут использовать многие города нашей необъятной Родины», — заявил Липин.