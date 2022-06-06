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    Под Иркутском арт-объект украсили флагами ЕС и НАТО. Это место популярно у голубей

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    10 комментариев

    Александр Фур

    В Иркутской области в городе Шелехове по инициативе администрации на местном арт-объекте разместили флаги ЕС, НАТО и США. Как объяснил «Фонтанке» 6 июня глава Шелехова Сергей Липин, решение связано с поведением птиц.

    «Шелеховчане периодически жаловались, что абажур лампы сильно полюбили голуби, а следы их жизнедеятельности не очень красят городскую лампу. Выход нашли — вместо привычного нейтрального цвета абажур сделали с флагами недружественных стран и сопроводили надписью «Шелеховские голуби за мир и справедливость». Уверен, что жалоб будет меньше, а наш опыт смогут использовать многие города нашей необъятной Родины», — заявил Липин.

    Фото: Александр Фур
    Фото: Александр Фур
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    Судя по комментариям в городских группах в социальных сетях, как минимум части жителей новый декор арт-объекта пришелся по вкусу.

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    Комментарии (10)

    Z O V
    Это, конечно, не сравнится с заляпанными красной краской труселями кочующих по Европе майданщиц, но не лишено юмора.
    Ruticon
    очередные жертвы пропаганды, которые считают, что на западе враги. Соловьев мерзота, настолько промыл мозги этим недоумкам.
    фру
    Феерический бред.
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