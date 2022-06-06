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    Боевые действия на Украине

    Братья и сестры погибших на Украине росгвардейцев смогут получить выплаты

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    1 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ, уточняющий механизм выплат семьям погибших на Украине и в Сирии бойцов Росгвардии. Касается он также военнослужащих пограничных органов ФСБ, волонтеров и госслужащих, участвующих в спецоперации. Соответствующий документ опубликован 6 июня на портале правовой информации.

    Если раньше на выплаты могли претендовать супруг (супруга) погибшего, родители и дети, то теперь, в случае отсутствия семьи, средства могут быть распределены между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.

    Дополнительные выплаты в размере 5 млн рублей семьям погибших на Украине бойцов Росгвардии, волонтеров и пограничников (служащих на границе с Украиной) были установлены указами президента весной 2022 года, раненым полагается по 3 млн рублей. Кроме того, Владимир Путин ранее поручил установить единовременную компенсацию в 7 421 000 рублей семьям погибших в ходе спецоперации военных и сотрудников силовых ведомств.

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    Комментарии (1)

    altnec
    Вона как, теперь дочки-сыночки -волонтеры станут участниками событий. Особый статус.
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