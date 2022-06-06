Скончался летчик-космонавт, дважды Герой СССР Валерий Рюмин

В возрасте 82 лет скончался летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Роскосмоса.
«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рюмин родился в 1939 году в Комсомольске-на-Амуре. Он окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники, получил степень кандидата технических наук. В 1973 году Рюмин стал космонавтом-испытателем — четыре раза летал в космос, провел там в общей сложности больше 371 суток, работал и в открытом космосе.
Кроме того, Рюмин был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», а также программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны. Он дважды был признан Героем Советского Союза, получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, три ордена Ленина и другие награды — отечественные и зарубежные.