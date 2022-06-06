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    Москалькова: Россияне отнеслись к «коронавирусному» запрету на митинги с пониманием

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    9 комментариев

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что большая часть россиян «с пониманием» отнеслась к ограничениям на проведение митингов и шествий, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Она сообщила об этом в своем ежегодном докладе, опубликованном 6 июня на официальном сайте омбудсмена.

    По данным Москальковой, в 2021 году граждане выражали свое мнение по общественно-политическим вопросам другими способами, в том числе с помощью Интернета. В качестве примера омбудсмен привела электронные общественные обсуждения градостроительных проектов в Москве и онлайн-шествие «Бессмертного полка».

    «Для определенной, пусть и незначительной, части граждан возможность выйти на публичное мероприятие в реальном (очном) формате в ряде случаев представляется более важной, чем угроза их жизни и здоровью», — уточняется в докладе. Из-за этого, как утверждает Москалькова, в начале и в сентябре 2021 года в стране прошёл ряд несогласованных акций, посещать которые федеральный и региональные уполномоченные по правам человека не рекомендовали.

    Омбудсмен, ссылаясь на данные опроса фонда «Общественное мнение», утверждает, что свобода слова и свобода собраний россиян в целом волнуют мало. Эти права назвали приоритетными 22 и 4% опрошенных соответственно. Первые места в рейтинге заняли право на медицинскую помощь, бесплатное образование и личную свободу (73, 59 и 56%).

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    Комментарии (9)

    Дядя Бо
    Когда на мнение россиян, кладут с прибором, остаётся только относится с пониманием, всё остальное - экстремизм.
    161563662
    Попробовали бы не отнеслись
    Савва Морозов
    как правило, недовольные подобными ограничениями, подпевают сидя дома у монитора, чтобы другие за них каштаны таскали.
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