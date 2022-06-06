«Пила квас». Автомобилистка из Белгорода с итальянскими правами попалась пьяной второй раз

Белгородские полицейские задержали нетрезвую автомобилистку, она оказалась хорошо знакома не только инспекторам, но и соцсетям.



Как сообщает 6 июня «МВД Медиа», в ночь на 2-е число на Волчанской улице сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулем которой находилась 38-летняя женщина с признаками опьянения. Догадки подтвердило медосвидетельствование. Сама она пояснила, что «пила квас, ела чеснок».