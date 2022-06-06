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    «Пила квас». Автомобилистка из Белгорода с итальянскими правами попалась пьяной второй раз

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    Белгородские полицейские задержали нетрезвую автомобилистку, она оказалась хорошо знакома не только инспекторам, но и соцсетям.

    Как сообщает 6 июня «МВД Медиа», в ночь на 2-е число на Волчанской улице сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулем которой находилась 38-летняя женщина с признаками опьянения. Догадки подтвердило медосвидетельствование. Сама она пояснила, что «пила квас, ела чеснок».

    Автор: «МВД Медиа»

    В ходе беседы выяснилось, что в поле зрения правоохранителей мадам попадала в начале февраля. Тогда, будучи подшофе, она врезалась в железнодорожные конструкции на «Ниссан Кашкай». Полицейским женщина показывала итальянские права и объясняла, что шлагбаум «хотел убить» ее и ее мужа. В итоге горожанку на полтора года лишили прав и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    Теперь, после повторного нарушения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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