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    Петербургский предприниматель напрыгал по чужой машине на условный срок

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    2 комментария

    В Петербурге суд вынес приговор предпринимателю-хулигану. Осенним вечером тот внезапно решил попрыгать на чужой машине.

    Инцидент произошел вечером 26 ноября 2021 года у дома 9–11 по улице Шкапина, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. С 20:30 по 20:50 подсудимый, беспричинно, из хулиганских побуждений забравшись на припаркованный у дома KIA Rio, стал прыгать по его крыше и капоту, не реагируя на просьбы очевидцев прекратить безобразие. В результате он повредил у машины панель крыши, капот, петли и шумоизоляцию капота. Ремонт обошелся хозяйке «Рио» в 109 200 рублей.

    Хулиган оказался индивидуальным предпринимателем. К уголовной ответственности он ранее не привлекался. Свою вину мужчина признал, извинился перед потерпевшей и добровольно возместил часть ущерба, выплатив ей 47 500 рублей.

    Ленинский районный суд Петербурга признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. С него также взыскали 61 700 рублей в пользу потерпевшей.

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    Комментарии (2)

    Леонтий
    То есть наказание как таковое отсутствует.Ну,так и с убийства соскакивают,а это вообще ерунда,подумаешь машину испортил и платить теперь три рубля три года будет.Предприниматель.))
    07A
    Это вот такие предприниматели возродят Россию? Да с них три шкуры надо драть, что бы сил прыгать не оставалось!
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