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    Осталась всего неделя, чтобы проголосовать за лучшие частные клиники Петербурга

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    Голосование за финалистов премии «Доктор Питер — частная медицина» завершится 13 июня.

    В этом году премию получат 11 лучших петербургских клиник, победивших в одной из 11 номинаций. Напоминаем, что читатели выбирают из ТОП-10 в каждой номинации, который был определен после народного выдвижения с помощью экспертного совета.

    Перечень номинаций:

    • Многопрофильные клиники
    • Офтальмология
    • Стоматология
    • Инструментальная диагностика
    • Лабораторная диагностика
    • Эстетическая медицина (центры косметологии)
    • Пластическая хирургия
    • Центры репродукции (клиники ЭКО)
    • Оздоровительные центры (реабилитация)
    • Детские клиники
    • Специализированные клиники

    Чтобы проголосовать за победителя, достаточно перейти на страницу премии, авторизоваться через Telegram или «ВКонтакте» (чтобы исключить накрутку голосов) и выбрать одну из 10 клиник в каждой номинации. Расскажите о премии «Доктор Питер — частная медицина» в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей сделали свой выбор, а голосование было максимально объективным.

    После подведения итогов 23 июня состоится торжественная церемония, на которой мы объявим победителей и наградим всех 110 финалистов.

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