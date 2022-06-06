Осталась всего неделя, чтобы проголосовать за лучшие частные клиники Петербурга

В этом году премию получат 11 лучших петербургских клиник, победивших в одной из 11 номинаций. Напоминаем, что читатели выбирают из ТОП-10 в каждой номинации, который был определен после народного выдвижения с помощью экспертного совета.

Чтобы проголосовать за победителя, достаточно перейти на страницу премии, авторизоваться через Telegram или «ВКонтакте» (чтобы исключить накрутку голосов) и выбрать одну из 10 клиник в каждой номинации. Расскажите о премии «Доктор Питер — частная медицина» в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей сделали свой выбор, а голосование было максимально объективным.

После подведения итогов 23 июня состоится торжественная церемония, на которой мы объявим победителей и наградим всех 110 финалистов.

