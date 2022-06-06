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    Старинные стопки не увидят Европу. Бабушкино наследство остановили в Пулково

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    1 комментарий

    Пулковские таможенники нашли в чемодане россиянки серебряную посуду XIX века. Женщина пыталась вывезти в Евросоюз незадекларированные культурные ценности. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба СЗТУ.

    Гражданка России в начале февраля собиралась лететь в Европу. В аэропорту она выбрала «зеленый коридор», но в ходе осмотра багажа сотрудники таможни нашли серебряные стопки. Владелица чемодана объяснила, что посуда 1876 года изготовления — подарок бабушки и предназначена она для личного пользования.

    Фото: Северо-Западное таможенное управление
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
    Фото: Северо-Западное таможенное управление
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    «Таможенным постом «Аэропорт Пулково» было принято решение о проведении таможенной экспертизы. Специалисты установили, что материал изделий — серебряные сплавы, содержание серебра в которых соответствует его содержанию в серебряных сплавах 875-й метрической пробы и 84-й золотниковой пробы, часть предметов являются культурными ценностями», — добавили в СЗТУ.

    Пулковская таможня усматривает в действиях женщины признаки административных правонарушений по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров в установленной форме), а также по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории Евразийского экономического союза).

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    Ну всё. Теперь придётся из горла боярышник фигачить.
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