Старинные стопки не увидят Европу. Бабушкино наследство остановили в Пулково

Гражданка России в начале февраля собиралась лететь в Европу. В аэропорту она выбрала «зеленый коридор», но в ходе осмотра багажа сотрудники таможни нашли серебряные стопки. Владелица чемодана объяснила, что посуда 1876 года изготовления — подарок бабушки и предназначена она для личного пользования.

Пулковские таможенники нашли в чемодане россиянки серебряную посуду XIX века. Женщина пыталась вывезти в Евросоюз незадекларированные культурные ценности. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба СЗТУ.

«Таможенным постом «Аэропорт Пулково» было принято решение о проведении таможенной экспертизы. Специалисты установили, что материал изделий — серебряные сплавы, содержание серебра в которых соответствует его содержанию в серебряных сплавах 875-й метрической пробы и 84-й золотниковой пробы, часть предметов являются культурными ценностями», — добавили в СЗТУ.



Пулковская таможня усматривает в действиях женщины признаки административных правонарушений по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров в установленной форме), а также по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории Евразийского экономического союза).

