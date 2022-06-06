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    Колтушское шоссе от Косыгина до КАД отремонтируют досрочно. Колее противопоставят усиленный асфальт

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    2 комментария

    Ленобласть приведет в порядок участок Колтушского шоссе у границ Петербурга. К нему планировали приступить в следующем году, но состояние дороги и жалобы водителей ускорили процесс.

    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимой
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимойФото: Дорожный комитет Ленобласти
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    В 2022 году отремонтируют участок Колтушского шоссе от путепровода на проспекте Косыгина до КАД, сообщает 6 июня пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. На дороге уложат усиленный асфальт. Такая смесь разрабатывается по методу объемного проектирования с учетом нагрузок и климата конкретной трассы и успешно противостоит образованию колеи при большой интенсивности движения, отмечают в ведомстве.

    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимой
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимойФото: Дорожный комитет Ленобласти
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    «Изначально планировалось обновить дорогу в следующем году, однако, критически оценивая ее состояние после зимы и принимая во внимание обращения водителей, принято решение делать тут ремонт досрочно», — пояснил глава комитета Денис Седов.

    Работы будут выполнены по заказу «Ленавтодора» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время уже заключен государственный контракт.

    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимой
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимойФото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Колтушское шоссе — одна из двух основных трасс, что соединяют с Петербургом города и поселки Всеволожского района. Сейчас в рамках нацпроекта реконструируют следующий участок шоссе — от КАД до поворота на Суоранду. К концу лета 2024 года его расширят с двух до четырех полос, сделают тротуары и освещение. В этом году приступят и к следующему этапу — от Суоранды до перекрестка на Воейково. Ленобласть получила на это инфраструктурный кредит в 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимой
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимойФото: Дорожный комитет Ленобласти
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимой
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимойФото: Дорожный комитет Ленобласти
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимой
    Участок Колтушского шоссе от проспекта Косыгина до КАД зимойФото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Комментарии (2)

    Suricat
    Такая смесь разрабатывается по методу объемного проектирования с учетом нагрузок и климата конкретной трассы и успешно противостоит образованию колеи при большой интенсивности движения, отмечают в ведомстве.
    И все это не сработает, потому что опять распилят и разворуют всё.
    Delon
    Еще бы технологию укладки асфальта соблюдать...
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