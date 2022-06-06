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    Федун: «Спартак» был обречен, чемпионат зациклен только на чемпионство одной команды

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    10 комментариев

    Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о влиянии судей на результаты «Спартака». В интервью YouTube-каналу «Спартака» 6 июня бизнесмен добавил, что столичная команды была изначально обречена.

    Федун, в частности, заявил, что «Спартак» недосчитался 13 очков из-за «спорных судейских решений». Он добавил, что каждый из спорных эпизодов готов разбирать лично и доказать, что арбитр был не прав.

    «Ну, к сожалению, такова судьба «Спартака». С самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать. Весь чемпионат, так сказать, зациклен только на чемпионство одной команды. А вот в Кубке — да, в Кубке можно было победить», — подытожил Федун.

    По итогам сезона-2021/22 московский «Спартак» занял 10-е место (38 очков). Бронза досталась «Динамо» (53), серебро — «Сочи» (56), а золото — «Зениту» (65). Для петербуржцев это чемпионство стало четвертым подряд.

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    Комментарии (10)

    ДЮрьевич
    Даже если добавить эти недополученные 13 очков - Спартак все равно не попадает на пьедестал
    Савва Морозов
    болельщик дынаму кыив
    274637451
    сколько можно скулить.задолбал уже своим нытьем.
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