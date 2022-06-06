    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.97eur65.92
    ТЕМА ДНЯ

    В Мариуполь прибыла техника из СПб

    Главный по педофиламСкрытые патрули на дорогахЗа чудом Ксении ПетербургскойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На улице Потапова в Петербурге образовалась «чёрная дыра». Она опасна для пешеходов и велосипедистов

    1435
    8 комментариев

    Житель Красногвардейского района Петербурга обнаружил яму, которая разместилась посреди асфальтированного тротуара. Не заметить её было сложно — в диаметре, по наблюдениям очевидца, она достигает полуметра.

    Снимки выбоины 6 июня появились в группе «ДТП и ЧП». Их автор, петербуржец Константин, рассказал, что фотографии были сделаны на улице Потапова, неподалёку от дома под номером 7.

    «Вечером на велосипеде или на самокате, наверное, прикольно. Да и так, мне кажется, если задуматься, можно ногу сломать. А главное — даже не огорожено», — оценил Константин состояние пешеходной дорожки.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что на улицу Потапова отправили бригаду предприятия.

    «По итогам обследования специалисты выявили просадку у колодца хозяйственно-бытовой сети канализации диаметром 1200 мм. Сеть находится в рабочем состоянии. Водоотведение осуществляется в полном объеме», — заявили там.

    На данный момент на месте работают специалисты. Опасный участок оградили.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Дядя Бо
    Вот, восстановят Мариуполь, а опосля и улицу Потапова в Петербурге.
    Дежурный по объединению
    Здесь, однозначно, замешаны кроты, выращенные в секретных биолабораториях.
    07A
    Что то вы, пригожинские орлики, сегодня вяловаты.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close