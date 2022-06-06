На улице Потапова в Петербурге образовалась «чёрная дыра». Она опасна для пешеходов и велосипедистов

Житель Красногвардейского района Петербурга обнаружил яму, которая разместилась посреди асфальтированного тротуара. Не заметить её было сложно — в диаметре, по наблюдениям очевидца, она достигает полуметра.
Снимки выбоины 6 июня появились в группе «ДТП и ЧП». Их автор, петербуржец Константин, рассказал, что фотографии были сделаны на улице Потапова, неподалёку от дома под номером 7.
«Вечером на велосипеде или на самокате, наверное, прикольно. Да и так, мне кажется, если задуматься, можно ногу сломать. А главное — даже не огорожено», — оценил Константин состояние пешеходной дорожки.
В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что на улицу Потапова отправили бригаду предприятия.
«По итогам обследования специалисты выявили просадку у колодца хозяйственно-бытовой сети канализации диаметром 1200 мм. Сеть находится в рабочем состоянии. Водоотведение осуществляется в полном объеме», — заявили там.
На данный момент на месте работают специалисты. Опасный участок оградили.