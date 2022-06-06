Петербуржец отсудил у «Фольксвагена» около 30 млн рублей за 56 дней без машины

Автомобилист в Петербурге купил подержанную, но всё ещё находящуюся на гарантии машину, и вместо того, чтобы ездить, полтора месяца таскал её по ремонтам. Не добившись компенсации от производителя, он пошел в суд и отсудил около 30 миллионов рублей.

В марте 2021 года истец купил Audi А6 2018 года выпуска за 3 800 000 рублей. Гарантия на машину составляла 4 года, и в момент покупки шел третий. В течение третьего гарантийного года «Ауди» шесть раз находилась на гарантийном ремонте у официальных дилеров, и в общей сложности новый владелец не мог ей пользоваться 56 дней, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

30 октября 2021 года мужчина направил производителю — ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» — претензию о возврате стоимости машины и компенсации убытков. Компания получила ее 8 ноября, но так и не ответила и не выплатила деньги в установленный законом срок, а через месяц автомобилист получил письмо с указанием, что оснований для удовлетворения его требований нет. Тогда мужчина пошел в суд и потребовал возместить стоимость машины, разницу с текущей стоимостью, расходы на госпошлину и судебную экспертизу, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.