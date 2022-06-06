Петербуржец отсудил у «Фольксвагена» около 30 млн рублей за 56 дней без машины

Автомобилист в Петербурге купил подержанную, но всё ещё находящуюся на гарантии машину, и вместо того, чтобы ездить, полтора месяца таскал её по ремонтам. Не добившись компенсации от производителя, он пошел в суд и отсудил около 30 миллионов рублей.
В марте 2021 года истец купил Audi А6 2018 года выпуска за 3 800 000 рублей. Гарантия на машину составляла 4 года, и в момент покупки шел третий. В течение третьего гарантийного года «Ауди» шесть раз находилась на гарантийном ремонте у официальных дилеров, и в общей сложности новый владелец не мог ей пользоваться 56 дней, сообщает 6 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
30 октября 2021 года мужчина направил производителю — ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» — претензию о возврате стоимости машины и компенсации убытков. Компания получила ее 8 ноября, но так и не ответила и не выплатила деньги в установленный законом срок, а через месяц автомобилист получил письмо с указанием, что оснований для удовлетворения его требований нет. Тогда мужчина пошел в суд и потребовал возместить стоимость машины, разницу с текущей стоимостью, расходы на госпошлину и судебную экспертизу, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
Судебная товароведческая экспертиза установила, что аналогичный новый автомобиль будет стоить 12 447 261 рубль, но стороны согласились определить стоимость в 11 053 600 рублей. Суд указал, что недостаток в товаре, выявленный в гарантийный срок, является производственным, если продавец или изготовитель не докажут иное. Ответчик каких-либо доказательств, что дефекты в автомобиле возникли после передачи его владельцу, не предоставил.
В итоге Ленинский районный суд Петербурга взыскал с «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в пользу истца стоимость «Ауди», 7 253 600 рублей убытков в виде разницы стоимости авто, 5 миллионов рублей неустойки за просрочку удовлетворения требования о возврате, неустойку в 0,5 % от стоимости машины в 11 053 600 рублей за каждый день просрочки с 24 мая этого года до дня исполнения решения суда, 15 тысяч рублей моральной компенсации, 10 534 300 рублей штрафа, 36 352 рубля за расходы на госпошлину, 60 тысяч рублей за экспертизу и 23 648 рублей госпошлины в доход государства.