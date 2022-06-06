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    Пушкин родился. Помнят ли петербуржцы его творчество — смотрите в прямом эфире «Фонтанки»

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    2 комментария

    В день рождения Александра Сергеевича Пушкина «Фонтанка» вышла на улицу, чтобы узнать — помнят ли жители и гости Петербурга его стихи. Смотрите прямой эфир из Екатерининского сквера.

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    Комментарии (2)

    hal9000
    И мало горя мне.. свободно ли печать..
    морочит олухов иль чуткая цензура
    В журнальных замыслах стесняет балагура...
    Все это видите ль...слова, слова, слова...))..(А.С)
    Annonym91
    Товарищ, верь: взойдет она,
    Звезда пленительного счастья,
    Россия вспрянет ото сна,
    И на обломках самовластья
    Напишут наши имена ! ! !
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