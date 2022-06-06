«Не могу я петь про жизнь в кайф!» Белорусский певец Макс Корж отменил концерты

Певец Макс Корж отменил концерты в России и Латвии. Об этом он сообщил в сторис в своих соцсетях 6 июня.
«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя! Все будет хорошо!» — написал он («Жить в кайф» — название второго альбома артиста).
По информации на официальном сайте музыканта, ближайшие концерты в Екатеринбурге, Новосибирске, Риге отложены на неопределенный срок. Концерт в Петербурге, который уже переносили несколько раз из-за ковидных ограничений и назначенный на 3 сентября в «Газпром Арене», также не состоится. «Перенос без даты», — значится в афише.
При этом концерт в Ташкенте 18 июня не отменён.
4 июня Макс Корж выпустил песню «Свой дом» о событиях на Украине.