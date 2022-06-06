«Не могу я петь про жизнь в кайф!» Белорусский певец Макс Корж отменил концерты

Певец Макс Корж отменил концерты в России и Латвии. Об этом он сообщил в сторис в своих соцсетях 6 июня.



«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя! Все будет хорошо!» — написал он («Жить в кайф» — название второго альбома артиста).

