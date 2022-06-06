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    «Не могу я петь про жизнь в кайф!» Белорусский певец Макс Корж отменил концерты

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    2 комментария

    Певец Макс Корж отменил концерты в России и Латвии. Об этом он сообщил в сторис в своих соцсетях 6 июня.

    «Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя! Все будет хорошо!» — написал он («Жить в кайф» — название второго альбома артиста).

    По информации на официальном сайте музыканта, ближайшие концерты в Екатеринбурге, Новосибирске, Риге отложены на неопределенный срок. Концерт в Петербурге, который уже переносили несколько раз из-за ковидных ограничений и назначенный на 3 сентября в «Газпром Арене», также не состоится. «Перенос без даты», — значится в афише.

    При этом концерт в Ташкенте 18 июня не отменён.

    4 июня Макс Корж выпустил песню «Свой дом» о событиях на Украине.

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    Комментарии (2)

    atty
    Есть совесть у человека.
    Марти МакФлай
    Кто-то слушал, как хоть поет, норм?
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