Голый мужчина напугал женщину с детьми, а потом и автомобилистов под Петербургом

Жительница деревни Проба спасалась от голого гостя в пекарне. Теперь встречи с ним ищет полиция.
Сообщение о мужчине в костюме Адама поступило в полицию Всеволожского района около полудня, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Жительница деревни Проба уверяла, что около её дома на Пробинском шоссе стоит голый мужчина и пугает всех своим внешним видом и поведением. Бросив дома малолетних детей, женщина рванула за помощью в соседнюю пекарню, откуда уже и позвонила в 02.
Пока наряд ехал на место, в МВД поступила еще одна заявка о том, что голый мужчина идет вдоль Дороги Жизни, ориентировочно в районе 21–22 километра. По предварительной информации, он даже сбил зеркало заднего вида у припаркованной «Газели», после чего скрылся.
Ведется поиск нарушителя спокойствия жителей деревни.