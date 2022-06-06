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    Голый мужчина напугал женщину с детьми, а потом и автомобилистов под Петербургом

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    2 комментария

    Жительница деревни Проба спасалась от голого гостя в пекарне. Теперь встречи с ним ищет полиция.

    Сообщение о мужчине в костюме Адама поступило в полицию Всеволожского района около полудня, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Жительница деревни Проба уверяла, что около её дома на Пробинском шоссе стоит голый мужчина и пугает всех своим внешним видом и поведением. Бросив дома малолетних детей, женщина рванула за помощью в соседнюю пекарню, откуда уже и позвонила в 02.

    Пока наряд ехал на место, в МВД поступила еще одна заявка о том, что голый мужчина идет вдоль Дороги Жизни, ориентировочно в районе 21–22 километра. По предварительной информации, он даже сбил зеркало заднего вида у припаркованной «Газели», после чего скрылся.

    Ведется поиск нарушителя спокойствия жителей деревни.

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    Комментарии (2)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    думаю, они давно знакомы
    Андрей_спб
    Не соскучишься: женщину у которой есть дети напугал голый мужик?
    А если серьезно:
    - название деревни Проба пишется с большой буквы.
    - на улице Пробинское шоссе, а не на Пробинском шоссе.
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