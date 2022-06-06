Двух инспекторов ГИБДД в Ленобласти задержали за взятку от пьяного водителя

Двух инспекторов ГИБДД из Выборгского района Ленобласти заподозрили во взяточничестве. За денежную плату, полагает следствие, они отпустили с миром пойманного пьяного водителя.
Как сообщает 47news 6 июня, уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора Близнюка и его 37-летнего напарника Морозова было возбуждено накануне. Районный отдел СК Ленобласти вменяет обоим получение взятки в крупном размере.
Следствие полагает, что оказать небескорыстную помощь водителю, который управлял машиной в нетрезвом виде, полицейские согласились в период с 28 мая по 4 июня. Закрыть глаза на нарушение они были готовы за 100 тыс. рублей. 30 тыс. из этой суммы им передали через посредников.
Обоих инспекторов процессуально задержали на двое суток. Вскоре им изберут меру пресечения.
Посредников — двух братьев 21 года и 23 лет — также задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о даче взятки, оба находятся в камере.