Двух инспекторов ГИБДД в Ленобласти задержали за взятку от пьяного водителя

Двух инспекторов ГИБДД из Выборгского района Ленобласти заподозрили во взяточничестве. За денежную плату, полагает следствие, они отпустили с миром пойманного пьяного водителя.



Как сообщает 47news 6 июня, уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора Близнюка и его 37-летнего напарника Морозова было возбуждено накануне. Районный отдел СК Ленобласти вменяет обоим получение взятки в крупном размере.

