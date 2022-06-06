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    Покупатели квартир бизнес-класса чаще всего выбирают Выборгский район, элитного жилья — Петровский остров

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    Самое востребованное жилье бизнес-класса в Петербурге находится в Выборгском районе — по данным исследования Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на этот район приходится 32 % в структуре спроса.

    На втором месте по популярности в сегменте стоит Василеостровский район, на третьем — Красногвардейский. Вместе тройка районов-лидеров занимает долю спроса в 62 %.

    Что касается премиальной недвижимости, то практически 90 % спроса в этом сегменте приходится на Петроградский район, в том числе 67 % — на Петровский остров.

    Аналитики агентства отмечают, что покупатели чаще всего предпочитают просторные и рациональные планировки, однородную социальную среду, удобное расположение ЖК и видовые характеристики квартир. Также в последние годы важными атрибутами жилья бизнес-класса стали панорамные окна, открытые террасы, французские балконы, центральные входные группы.

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