Покупатели квартир бизнес-класса чаще всего выбирают Выборгский район, элитного жилья — Петровский остров

Самое востребованное жилье бизнес-класса в Петербурге находится в Выборгском районе — по данным исследования Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на этот район приходится
На втором месте по популярности в сегменте стоит Василеостровский район, на третьем — Красногвардейский. Вместе тройка районов-лидеров занимает долю спроса в
Что касается премиальной недвижимости, то практически
Аналитики агентства отмечают, что покупатели чаще всего предпочитают просторные и рациональные планировки, однородную социальную среду, удобное расположение ЖК и видовые характеристики квартир. Также в последние годы важными атрибутами жилья бизнес-класса стали панорамные окна, открытые террасы, французские балконы, центральные входные группы.