Покупатели квартир бизнес-класса чаще всего выбирают Выборгский район, элитного жилья — Петровский остров

Самое востребованное жилье бизнес-класса в Петербурге находится в Выборгском районе — по данным исследования Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на этот район приходится 32 % в структуре спроса.



На втором месте по популярности в сегменте стоит Василеостровский район, на третьем — Красногвардейский. Вместе тройка районов-лидеров занимает долю спроса в 62 % .

