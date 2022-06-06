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    Суд в Петербурге потребовал от полицейского-взяточника часть суммы, полученной за лояльность к строителям-мигрантам

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    4 комментария

    Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску прокурора района к экс-заместителю начальника одного из отделов полиции Султану Исакову, которого годом ранее осудили за взятку. Государственный обвинитель потребовал взыскать в доход РФ часть суммы, полученной по незаконной сделке.

    Как сообщают в объединённой пресс-службе судов города 6 июня, в 2020 году осуждённый получил от представителей строительной компании «Амстрой» и руководителя частной строительной бригады 95 тыс. рублей в качестве взятки. При этом 20 тыс. из этой суммы использовались в ходе оперативного эксперимента.

    По мнению истца, эта сделка была ничтожной. То есть, согласно Гражданском кодексу, совершённой с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Полученную по такой договорённости сумму, гласит закон, следует взыскать в доход РФ.

    «Истец просил суд применить последствия недействительности ничтожных сделок к получению денежных средств Исаковым и взыскать с него в доход РФ 75 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 450 рублей», — сообщили в пресс-службе.

    В итоге суд согласился с позицией прокурора и обязал взыскать с Исакова 75 тыс. рублей в пользу государства.

    Год назад суд в Петербурге признал Исакова виновным в двух эпизодах взяточничества. Будучи заместителем начальника 71 ОП УМВД России, он брал поборы со строительной компании за спокойствие работников-мигрантов. За пару месяцев таким способом ему удалось получить 30 тыс. рублей. Впоследствии гендиректор фирмы обратился в полицию с заявлением о незаконных действиях Исакова. Действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, он через брата злоумышленника передал ему дополнительные 20 тыс. рублей.

    Аналогичную схему силовик провернул и с другой компанией. За два месяца — с начала июня по начало августа 2020 года — он получил от её представителя 45 тыс. рублей. В июне 2021 года суд лишил его свободы сроком на четыре года условно и назначил такой же по длительности испытательный срок. Вдобавок к этому Исакова оштрафовали на 950 тыс. рублей и лишили права занимать должности и заниматься деятельностью на государственной и муниципальной службе в течение трёх лет.

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    Комментарии (4)

    X-кот
    не верю. если посмотреть на наших доблестных служителей - у них в день столько на перекус между завтраком и обедом уходит. смешные суммы, просто показательное выступление
    07A
    В Петроградском РУВД всяких султанов всегда было пруд пруди!
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