В конкурсе студенческих стартапов EnergyHUB победила команда из Политеха с новой моделью 3D-принтера

В финале ежегодного петербургского конкурса студенческих стартапов EnergyHUB победила команда Epoxy Print из Политехнического университета, продемонстрировавшая новую модель 3D-принтера. В качестве приза стартап получит финансирование от «Газпром нефти».

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





Конкурс стартапов проводится при поддержке «Энерготехнохаба Петербург» и городских вузов. Всего в EnergyHUB в 2022 году участвовали 149 студенческих стартапов из 44 вузов Петербурга, Москвы и других регионов России. В финал акселератора вышли 10 команд с проектами подводных роботов, технологией получения биотоплива, цифровыми решениями для автоматизации и беспилотными системами мониторинга объектов.



«Мы создали модель 3D-принтера для быстрой печати запчастей из композитного материала особой прочности, сейчас технология уже получает патент, — рассказал сооснователь Epoxy Print Ростислав Лазарев. — Испытания показали, что при выпуске партий в несколько десятков деталей наш способ в разы сокращает финансовые расходы и временные затраты на производство по сравнению с заводским литьем. А самое главное — заказчик получает готовую деталь всего за пару часов». Стартап Epoxy Print уже выполняет коммерческие заказы и поставил образцы продукции для испытаний на Кировском заводе в Санкт-Петербурге. В компании «Газпром нефть» также заинтересовались применением технологии Epoxy Print для использования своих промышленных объектов.



Помимо победителей, внимание жюри EnergyHUB привлекли стартапы «К-Плюс» столичного Сколтеха и Nanoink из петербургского университета ИТМО. Их разработки калий-ионных аккумуляторов и нанокомпозитных чернил для солнечных батарей поддержали венчурный фонд «Новая индустрия» и Союз организаций бизнес-ангелов.

«В этом году состязание стартапов EnergyHUB в разы расширило географию участников, — подчеркнул Андрей Власов, руководитель проектного офиса «Энерготехнохаба Петербург». — Финалисты представили действительно перспективные и зрелые продукты. Мы видим, что эти идеи имеют практическую направленность и могут применяться для решения задач даже в крупных энергетических компаниях. Наш акселератор способствует появлению в Петербурге новых компаний, так, по результатам первого акселератора в городе были зарегистрированы три технологические стартапа, поэтому мы продолжим системно поддерживать студенческое предпринимательство совместно с городом и вузами».



Конкурс проводился в этом году во второй раз. Победителем первого сезона конкурса EnergyHUB стал стартап Powerplace с разработкой системы для быстрой зарядки электрокаров. Несколько команд-финалистов также привлекли финансирование и зарегистрировали в Санкт-Петербурге свои технологические компании. В их числе — стартап RDTech, который привлек 7 млн рублей венчурных инвестиций на развитие своей технологии улавливания углекислого газа.

