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    В Петербурге неизвестные «минируют» общежития СПбГУ и ВШЭ

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    1 комментарий

    В Санкт-Петербурге в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет поступили сообщения о заминировании общежитий. «Фонтанке» рассказали об этом 6 июня в пресс-службе СПбГУ, НИУ ВШЭ сообщил о случившемся в своей группе во «ВКонтакте».

    В зданиях проводится эвакуация. Информацию уже передали в правоохранительные органы.

    Речь идет об общежитиях НИУ ВШЭ на улицах Шевченко, Витебской, Серпуховской, Запорожской и Ленсовета. В СПбГУ эвакуируют общежития №№ 12, 6, 16, 13, 23, 20, 3, 18, часть из которых находится в студгородке университета в Петергофе.

    Кроме того, в СПбГУ сегодня эвакуировали здание Двенадцати коллегий. Проверка никаких угроз не выявила, сотрудники и студенты уже вернулись в здание.

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    Комментарии (1)

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