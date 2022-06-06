В Петербурге неизвестные «минируют» общежития СПбГУ и ВШЭ

В Санкт-Петербурге в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет поступили сообщения о заминировании общежитий. «Фонтанке» рассказали об этом 6 июня в пресс-службе СПбГУ, НИУ ВШЭ сообщил о случившемся в своей группе во «ВКонтакте».
В зданиях проводится эвакуация. Информацию уже передали в правоохранительные органы.
Речь идет об общежитиях НИУ ВШЭ на улицах Шевченко, Витебской, Серпуховской, Запорожской и Ленсовета. В СПбГУ эвакуируют общежития №№ 12, 6, 16, 13, 23, 20, 3, 18, часть из которых находится в студгородке университета в Петергофе.
Кроме того, в СПбГУ сегодня эвакуировали здание Двенадцати коллегий. Проверка никаких угроз не выявила, сотрудники и студенты уже вернулись в здание.