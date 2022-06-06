Заболеваемость ковидом выросла в 21 субъекте РФ. Петербург — лидер

В Петербурге, как и в среднем по стране, новых случаев коронавируса стало меньше, но город остаётся лидером по этому показателю среди российских городов.

При этом в 21 субъекте РФ отмечен рост заболеваемости, в том числе в семи регионах — увеличение более чем в среднем по стране. Об этом 6 июня сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки (то есть за воскресенье) в Петербурге выявлено 242 случая заражения COVID-19 против 248 накануне. Смертельная статистика пополнилась 11 случаями (против 12 накануне). Были госпитализированы 49 человек (против 60), выписались 98 человек (против 198).

