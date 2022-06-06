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    COVID-19

    Заболеваемость ковидом выросла в 21 субъекте РФ. Петербург — лидер

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    2 комментария

    В Петербурге, как и в среднем по стране, новых случаев коронавируса стало меньше, но город остаётся лидером по этому показателю среди российских городов.

    При этом в 21 субъекте РФ отмечен рост заболеваемости, в том числе в семи регионах — увеличение более чем в среднем по стране. Об этом 6 июня сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

    За минувшие сутки (то есть за воскресенье) в Петербурге выявлено 242 случая заражения COVID-19 против 248 накануне. Смертельная статистика пополнилась 11 случаями (против 12 накануне). Были госпитализированы 49 человек (против 60), выписались 98 человек (против 198).

    В Москве за это время зафиксировали 189 новых случаев заболевания. В целом по России — 3 349 против 3 786 накануне. Подтверждено 64 летальных исхода против 75. Госпитализированы 662 человека (на 20,9 % меньше); выписали 3 492 человека (на 11,3 % меньше).

    «Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,9 %. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,5 %», — отмечается в сообщении.

    В целом число заболевших коронавирусом россиян за всё время пандемии достигло 18 355 200 человек (в Петербурге — 1 531 140), умерших от него — 379 584 (в Петербурге — 33 901).

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    Комментарии (2)

    Dazdraperma
    Как выполнить заказ в невозможных условиях? Как написать, что все плохо и нужно бояться, когда факты показывают обратное? Очень просто. Пишем в заголовке: "заболеваемость растет в 21 регионе. Петербург лидер". А то, что на самом деле в Питере эта самая "заболеваемость" не растет, а снижается - даем в теле статьи, которую будут читать не только лишь все.
    VKuser199962806
    Безобразие. У торговцев жижей продажи падают.
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