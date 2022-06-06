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    Два человека попали под поезда под Петербургом. Один не выжил

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    Два человека попали под колеса поездов в Ленинградской области в воскресенье.

    41-летний житель Петрозаводска запутался в остановках электрички и вышел не на той станции около часа ночи накануне, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции. Ждать следующий поезд он не стал и пошел в пункт назначения по железнодорожным путям. В районе перегона между станциями Павловск и Новолисино его сбил грузовой состав. Машинист в последний момент увидел человека на рельсах, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший был госпитализирован.

    Второе ЧП произошло около шести вечера в районе железнодорожной станции Толмачево. Там грузовой поезд сбил 65-летнего жителя Петербурга. От полученных травм мужчина скончался.

    В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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