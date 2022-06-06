Два человека попали под поезда под Петербургом. Один не выжил

Два человека попали под колеса поездов в Ленинградской области в воскресенье.
41-летний житель Петрозаводска запутался в остановках электрички и вышел не на той станции около часа ночи накануне, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции. Ждать следующий поезд он не стал и пошел в пункт назначения по железнодорожным путям. В районе перегона между станциями Павловск и Новолисино его сбил грузовой состав. Машинист в последний момент увидел человека на рельсах, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший был госпитализирован.
Второе ЧП произошло около шести вечера в районе железнодорожной станции Толмачево. Там грузовой поезд сбил 65-летнего жителя Петербурга. От полученных травм мужчина скончался.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.