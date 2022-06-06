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    В детском доме-интернате № 1 обновили сенсорный сад с помощью волонтеров

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    В Петергофе воспитанники детского дома-интерната № 1 вместе с волонтерами компании «Газпром нефть» обновили сенсорный сад после зимы. Одновременно педагоги и воспитатели социальных учреждений СЗФО узнали о том, что дает сенсорный сад при работе с детьми с ограниченными возможностями.

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    Более 70 волонтеров и 40 воспитанников дома-интерната посадили новые растения на приподнятых грядках, убрали территорию, обновили настил, а также смастерили праздничные открытки на мастер-классе.

    «Реновация сенсорного сада после зимы — это не просто инфраструктурная поддержка, это сохранение тех теплых отношений, которые сложились между воспитанниками дома-интерната и волонтерами «Газпром нефти», — подчеркнула Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города», отметив, что опыт работы сенсорного сада в ДДИ № 1 интересен и другим социальным учреждениям.

    Восстановление сенсорного сада было приурочено к Международному дню защиты детей и прошло в рамках межрегиональной волонтерской акции программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Акция объединила более 250 волонтеров из Москвы, Тюмени, Оренбурга, Омска, Ханты-Мансийска и Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Лекцию педагога дома-интерната № 1 Эдиты Савичевой «Развивающая среда — сенсорный сад» прослушали педагоги Бобровского детского дома-интерната Псковской области, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 7 в Лахденпохья Республики Карелии, Мгинской школы-интерната для детей с нарушениями зрения Ленинградской области и другие.

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