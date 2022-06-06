В конюшне под Петербургом полиция накрыла производство «левых» сигарет

«Проведено десять обысков. В Гатчинском районе обнаружен ангар, в котором злоумышленниками было организовано производство табачных изделий. Изъято оборудование, шесть коробок с сигаретами, картонная коробка без маркировки весом около 12 килограммов с веществом растительного происхождения (предположительно, табаком), а также 52 рулона упаковочной бумаги», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Ленинградской области полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции с поддельными акцизными марками. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба МВД России. Возбуждено уголовное дело.

На территории частной конюшни в Ломоносовском районе нашли склады с готовой немаркированной табачной продукцией и компонентами для производства сигарет. Изъято 80 коробок с табаком весом 95 килограммов каждая, почти триста тысяч пачек папирос, девять рулонов упаковочной сигаретной бумаги, 60 бобин бумаги офсетной.



В гаражном кооперативе на 5-м Предпортовом проезде в Петербурге обнаружено почти 20 тысяч пачек с папиросами, расфасованных по пятидесяти коробкам. Фальсификат продавали на Южном рынке, а также доставляли в другие регионы России.

