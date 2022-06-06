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    В конюшне под Петербургом полиция накрыла производство «левых» сигарет

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    В Ленинградской области полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции с поддельными акцизными марками. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба МВД России. Возбуждено уголовное дело.

    «Проведено десять обысков. В Гатчинском районе обнаружен ангар, в котором злоумышленниками было организовано производство табачных изделий. Изъято оборудование, шесть коробок с сигаретами, картонная коробка без маркировки весом около 12 килограммов с веществом растительного происхождения (предположительно, табаком), а также 52 рулона упаковочной бумаги», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    На территории частной конюшни в Ломоносовском районе нашли склады с готовой немаркированной табачной продукцией и компонентами для производства сигарет. Изъято 80 коробок с табаком весом 95 килограммов каждая, почти триста тысяч пачек папирос, девять рулонов упаковочной сигаретной бумаги, 60 бобин бумаги офсетной.

    В гаражном кооперативе на 5-м Предпортовом проезде в Петербурге обнаружено почти 20 тысяч пачек с папиросами, расфасованных по пятидесяти коробкам. Фальсификат продавали на Южном рынке, а также доставляли в другие регионы России.

    Обыски были также проведены по адресам проживания фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, ноутбук, тетрадь с записями и другие вещдоки.

    «Трое фигурантов задержаны полицейскими, доставлены в следственное подразделение, где допрошены в качестве подозреваемых. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», — уточнила Ирина Волк.

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    Комментарии (1)

    Cashmare
    ну импортозамещение же, надо почетную грамоту выдать и гранты на расширение производства
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