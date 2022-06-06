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    Глава правительства России дал подчиненным 3 дня, чтобы проработать вопрос запуска нового вида ипотеки

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    2 комментария

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития до 9 июня проработать вопрос запуска в России промышленной ипотеки. В разработке программы также примут участие руководители нескольких регионов.

    Как сообщается на сайте правительства РФ 6 июня, речь идёт о предоставлении льготных кредитов предприятиям. После принятия документа недвижимость можно будет приобретать напрямую по ставке 5 процентов годовых.

    Разработка программы проводится по поручению президента России Владимира Путина. Ранее он дал задание Министерству промышленности и торговли рассмотреть вопрос о введении в стране промышленной ипотеки.

    Промышленная ипотека уже действует в ряде регионов России. В частности, в Тверской области и в Казани (Республика Татарстан).

    В Тверской области минимальная ставка на такую ипотечную программу составляет 1 %. Региональная программа предполагает, что местные промышленные предприятия могут как строить, так и приобретать уже готовые склады и современные площадки с использованием заемных средств. Также брать кредит можно на реконструкцию необходимых предприятиям площадок.

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    Комментарии (2)

    azatoth
    Предлагаю выдавать ипотеку только на квартиры не больше 26 квадрат в домах не нище 26 этажей!
    А то строительные компании могут потерпеть убытки, мерседесы-то g-klasse и крузаки для младших помощников замначальников региональных отделов снабжения нерудными материалами подорожали.
    Cashmare
    а бункерная ипотека будет? а ипотека-аквадискотека?
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