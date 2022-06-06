Глава правительства России дал подчиненным 3 дня, чтобы проработать вопрос запуска нового вида ипотеки

Как сообщается на сайте правительства РФ 6 июня, речь идёт о предоставлении льготных кредитов предприятиям. После принятия документа недвижимость можно будет приобретать напрямую по ставке 5 процентов годовых.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития до 9 июня проработать вопрос запуска в России промышленной ипотеки. В разработке программы также примут участие руководители нескольких регионов.

Разработка программы проводится по поручению президента России Владимира Путина. Ранее он дал задание Министерству промышленности и торговли рассмотреть вопрос о введении в стране промышленной ипотеки.

Промышленная ипотека уже действует в ряде регионов России. В частности, в Тверской области и в Казани (Республика Татарстан).