Таксист-эквилибрист собрал пробку на Пулковском шоссе

Легковое такси показало чудеса эквилибристики на юге Петербурга к неудовольствию других водителей. Утро 6 июня им пришлось встретить в пробке на въезде в город.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На Пулковском шоссе, у дома 46, корпус 3, перед въездом на КАД со стороны области, легковое такси Uber заехало правыми колесами на отбойник, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В итоге машина застряла внаклонку, перегораживая половину правого ряда.
По данным «Яндекс.Пробок», на Пулковском шоссе из области до места ДТП скопился почти трехкилометровый затор.
Такси этого сервиса утром 6 июня не повезло уже дважды. Чуть ранее еще одна машина попала под удар грузовика с манипулятором на севере города.