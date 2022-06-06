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    Таксист-эквилибрист собрал пробку на Пулковском шоссе

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    4 комментария

    Легковое такси показало чудеса эквилибристики на юге Петербурга к неудовольствию других водителей. Утро 6 июня им пришлось встретить в пробке на въезде в город.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На Пулковском шоссе, у дома 46, корпус 3, перед въездом на КАД со стороны области, легковое такси Uber заехало правыми колесами на отбойник, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В итоге машина застряла внаклонку, перегораживая половину правого ряда.

    По данным «Яндекс.Пробок», на Пулковском шоссе из области до места ДТП скопился почти трехкилометровый затор.

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    Такси этого сервиса утром 6 июня не повезло уже дважды. Чуть ранее еще одна машина попала под удар грузовика с манипулятором на севере города.

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    Комментарии (4)

    NoName1234
    Это икс калибур
    azatoth
    Вся суть пробок - юбер лежит на половину на отбойнике и никому не мешает, а пробка три километра потому что каждый Вася считает своим долгом тормознуть и посмотреть.
    Надо бы еще две-три полосы достроить, ведь пробки из-за этого.
    Alex000
    Дай угадаю, "дополнительным рядом" прижимался?
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