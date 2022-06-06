Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки, но выручка компаний не пошла на убыль

Российские алмазодобывающие компании стали экспортировать меньше алмазного сырья, но это не оказывает прямо пропорционального влияния на их выручку. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ».



По данным Минпромторга Индии, к которым 6 июня обращается издание, в марте текущего года импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, составил 209 тыс. карат, что вдвое меньше, чем в марте 2021-го. Тогда как с января по март Россия поставила в страну 718 тыс. карат против 1,3 млн за тот же период прошлого года. При этом в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на 27 % , до $78 млн.

