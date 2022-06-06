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    Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки, но выручка компаний не пошла на убыль

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    2 комментария

    Российские алмазодобывающие компании стали экспортировать меньше алмазного сырья, но это не оказывает прямо пропорционального влияния на их выручку. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ».

    По данным Минпромторга Индии, к которым 6 июня обращается издание, в марте текущего года импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, составил 209 тыс. карат, что вдвое меньше, чем в марте 2021-го. Тогда как с января по март Россия поставила в страну 718 тыс. карат против 1,3 млн за тот же период прошлого года. При этом в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на 27 %, до $78 млн.

    Поставки российских алмазов в Европу в марте также уменьшились в объёмах, однако стоимость подросла. Так, по данным Eurostat, российский импорт в ЕС (Бельгия) составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года. Между тем стоимость всего импорта в марте составляет 185 млн евро против 162 млн евро год назад.

    АЛРОСА находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и США. Последние официально запретили прямой импорт драгоценных камней из России, но оставили доступным ввоз алмазов, обработанных в других странах.

    Индия — один из ключевых рынков экспорта для России — не поддерживает санкции в отношении РФ, но сложности возникали с проведением оплаты. В апреле индийские трейдеры обсуждали с АЛРОСА способы покупки алмазов и валюту платежа — рубли или рупии.

    Из-за санкций дефицит алмазов на мировом рынке стал ещё более заметен. Аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на 15 % из-за высокого спроса и падающего предложения.

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    Комментарии (2)

    своих не бросаем
    не забывайте, что всё это принадлежит ОПГ ОЗЕРО.
    Satyr
    Газ, нефть, лес, алмазы, и еще куча всего... Но денег нет, пенсионный возраст повышен, все довольны...
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