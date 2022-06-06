Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки, но выручка компаний не пошла на убыль

Российские алмазодобывающие компании стали экспортировать меньше алмазного сырья, но это не оказывает прямо пропорционального влияния на их выручку. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ».
По данным Минпромторга Индии, к которым 6 июня обращается издание, в марте текущего года импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, составил 209 тыс. карат, что вдвое меньше, чем в марте 2021-го. Тогда как с января по март Россия поставила в страну 718 тыс. карат против 1,3 млн за тот же период прошлого года. При этом в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на
Поставки российских алмазов в Европу в марте также уменьшились в объёмах, однако стоимость подросла. Так, по данным Eurostat, российский импорт в ЕС (Бельгия) составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года. Между тем стоимость всего импорта в марте составляет 185 млн евро против 162 млн евро год назад.
АЛРОСА находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и США. Последние официально запретили прямой импорт драгоценных камней из России, но оставили доступным ввоз алмазов, обработанных в других странах.
Индия — один из ключевых рынков экспорта для России — не поддерживает санкции в отношении РФ, но сложности возникали с проведением оплаты. В апреле индийские трейдеры обсуждали с АЛРОСА способы покупки алмазов и валюту платежа — рубли или рупии.
Из-за санкций дефицит алмазов на мировом рынке стал ещё более заметен. Аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на