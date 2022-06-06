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    Когда отключат горячую воду

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    Петербуржцам рекомендуют запастись кастрюлями и терпением. Составлен график отключения горячей воды

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    8 комментариев

    ГУП «ТЭК СПб» начало гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба предприятия.

    «На этой неделе проверки проведут в Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Всего запланировано 38 гидравлических испытаний», — говорится в сообщении.

    Узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, можно на сайте ТЭК.

    АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже провела частичные и полные испытания в нескольких районах города. Трубы проверены в Адмиралтейском, Московском, Кировском, Красносельском, Невском районе и в Кудрово. В июне без горячей воды придется пожить другой части Адмиралтейского, Кировского, Московского, Фрунзенского и Невского районов.

    В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Наряду с современными средствами диагностики состояния трубопроводов (акустическими датчиками, роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников) гидравлика остается одним из самых надежных методов проверки тепловых сетей.

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    Комментарии (8)

    274617255
    Спасибо хоть не зимой.
    Дежурный по объединению
    Нужно немножко потерпеть.
    Марти МакФлай
    У нас последние годы на 2-3 дня отключают.Легко можно пережить. Калининский р-н.
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