Петербуржцам рекомендуют запастись кастрюлями и терпением. Составлен график отключения горячей воды

«На этой неделе проверки проведут в Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Всего запланировано 38 гидравлических испытаний», — говорится в сообщении.

ГУП «ТЭК СПб» начало гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, можно на сайте ТЭК.



АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже провела частичные и полные испытания в нескольких районах города. Трубы проверены в Адмиралтейском, Московском, Кировском, Красносельском, Невском районе и в Кудрово. В июне без горячей воды придется пожить другой части Адмиралтейского, Кировского, Московского, Фрунзенского и Невского районов.