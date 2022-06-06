Уберите все лишнее! На смену ретроградному Меркурию пришел Сатурн

Отмените перелеты, бдите в ожидании катаклизмов и постарайтесь совершить что-то неожиданное, но безопасное, чтобы «разрядить» неприятный аспект Урана.



Ретроградный Сатурн в начале недели ставит перед нами вопросы, связанные с обществом, с работой, коллегами, друзьями, единомышленниками, со всеми людьми, с которыми мы общаемся сейчас. Эта планета требует конкретики и чёткости. Очень важно убрать все лишнее, что нам мешает на пути к цели. В этот период жизнь может заставить нас ещё и ещё раз сдавать экзамены: полезно подумать, где и что в жизни сейчас идёт не так, как хотелось бы, — видимо, это именно та сфера, на которую нужно обратить внимание.



В субботу Венера соединится с Ураном, но влияние этого искромётного аспекта часто начинается заранее — то есть прямо с начала недели мы можем это почувствовать. Это достаточно напряженный период — и чтобы его как-то нейтрализовать, надо сделать что-то такое, чего вы никогда не делали. Например, надеть какие-то вещи, которые никогда не носили. Если вы всегда за рулем, попробуйте ездить на работу общественным транспортом или на велосипеде. Попробуйте приготовить или заказать какое-то экзотическое блюдо. Вы точно должны сделать что-то безопасное, чтобы почувствовать некое обновление, но при этом никаких кардинальных жёстких мир вроде как и не предпринимать. Так вы сможете через позитив реализовать этот напряжённый Уран — и он не даст тяжёлых последствий. Если же этого не произойдёт, то эта планета может изнутри буквально разорвать от эмоций.