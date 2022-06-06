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    Доллар и евро начали неделю с падения

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    1 комментарий

    Рубль укрепляется на открытии торгов на Мосбирже утром в понедельник, 6 июня.

    Курс доллара снижается до 60,8 рубля, курс евро — до 63,9 рубля.

    Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,01 %. РТС снижается на 0,54 %.

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    Комментарии (1)

    Cashmare
    а спустя 10 мин надо писать опровержение, а то фэйк-ньюс получается, айяйяй
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