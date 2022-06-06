Доллар и евро начали неделю с падения

Рубль укрепляется на открытии торгов на Мосбирже утром в понедельник, 6 июня.
Курс доллара снижается до 60,8 рубля, курс евро — до 63,9 рубля.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на
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3 м/с, с-з
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Пробки
3/10
Рубль укрепляется на открытии торгов на Мосбирже утром в понедельник, 6 июня.
Курс доллара снижается до 60,8 рубля, курс евро — до 63,9 рубля.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на
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