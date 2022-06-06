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    КАД на севере затянуло дымом. Очевидцы говорят, что тушить ГАЗ помогал бетононасос

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    1 комментарий
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    Дымный пожар тушили в понедельник утром на севере КАД Петербурга.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 июня около 7:15 на 32-м километре внешнего кольца, у съезда на Токсовское шоссе, загорелся автомобиль. Спасатели приехали и оперативно потушили его. Никто не пострадал. Пробки не наблюдается.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» рассказывают, что дымила «Газель» с газовым баллоном. Судя по всему, взрыва не произошло.

    В соцсетях пишут, что в тушении помог водитель бетононасоса.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Ага и куча скрепных, которым надо заснять на телефон, чтобы потом выложить ВКонтактике… из за таких и пробки
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