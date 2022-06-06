КАД на севере затянуло дымом. Очевидцы говорят, что тушить ГАЗ помогал бетононасос

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 июня около 7:15 на 32-м километре внешнего кольца, у съезда на Токсовское шоссе, загорелся автомобиль. Спасатели приехали и оперативно потушили его. Никто не пострадал. Пробки не наблюдается.

Дымный пожар тушили в понедельник утром на севере КАД Петербурга.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» рассказывают, что дымила «Газель» с газовым баллоном. Судя по всему, взрыва не произошло.



В соцсетях пишут, что в тушении помог водитель бетононасоса.

