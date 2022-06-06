    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    ТЕМА ДНЯ

    Когда отключат горячую воду

    Главный по педофиламПобег из РоссииРазвод по-японскиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Сотрудница поликлиники в Красногвардейском районе осталась без игровой приставки и документов после визита неизвестного

    1867
    2 комментария

    Просьбу отыскать вора, который унес все самое дорогое из квартиры, принесла в полицию Петербурга накануне около шести вечера 36-летняя сотрудница одной из поликлиник Невского района.

    Неизвестный пробрался в её квартиру на Новочеркасском проспекте через окно, пока она отсутствовала с 3 по 5 июня, стало известно «Фонтанке» 6 июня. По предварительной информации, из помещения пропали ювелирные изделия — кольца, сережки, браслеты, а также игровая приставка Х-ВОХ и сумка с документами.

    Бумаги потом нашли на детской площадке в 70 метрах от парадной.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    angel of death
    лично я за то, чтобы им как в Иране.... чтобы не могли больше ни воровать, ни совершать иные преступления...
    Трындин
    Игровую приставку украл... Может быть - вору теперь некогда будет по квартирам лазить, залипнет в ингушках?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close