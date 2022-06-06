Сотрудница поликлиники в Красногвардейском районе осталась без игровой приставки и документов после визита неизвестного

Просьбу отыскать вора, который унес все самое дорогое из квартиры, принесла в полицию Петербурга накануне около шести вечера 36-летняя сотрудница одной из поликлиник Невского района.



Неизвестный пробрался в её квартиру на Новочеркасском проспекте через окно, пока она отсутствовала с 3 по 5 июня, стало известно «Фонтанке» 6 июня. По предварительной информации, из помещения пропали ювелирные изделия — кольца, сережки, браслеты, а также игровая приставка Х-ВОХ и сумка с документами.

