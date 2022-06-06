Три автобуса почти перекрыли Московский проспект

Дороги в Петербурге ушли на «летние каникулы»: в начале десятого загруженность составляет всего 4 балла против обычных для этого времени пяти. При этом местами есть плотные пробки, в том числе движение затрудняют ДТП.
Утром 6 июня затор образовался на Большом Сампсониевском проспекте, где на углу с Земледельческой улицей столкнулись две машины. Одна вылетела практически на тротуар, а такси перегородило половину проезжей части, сообщила читательница «Фонтанки» Татьяна.
На Московском проспекте у пересечения с Ленинским проспектом, по словам читательницы Марии, столкнулись три автобуса и легковушка. Движение в сторону Пулково сильно затруднено.
Рекордная пробка (самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю) образовалась к 8:20 на внешнем кольце КАД от реки Новой до Пулковского шоссе — 8 км, сообщает «Яндекс». Затор, но менее плотный, наблюдается и на внутреннем кольце перед вантовым мостом.