Три автобуса почти перекрыли Московский проспект

к сожалению, у нас в стране если человек что-то умеет делать - он это делает. Если человек ничего не умеет - он становится начальником. Очень хорошо было мечтать, что без нормального метро в многомиллионном городе прекрасно будут ездить большие автобусы. И эти мечтатели, которые вообще-то сами последний раз ездили в автобусе никогда, эту реформу и сделали. В городе, с очень специфической дорожной сетью, маленькими остановочками, и огромным трафиком на улицах.