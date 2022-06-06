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    Три автобуса почти перекрыли Московский проспект

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    4 комментария

    Дороги в Петербурге ушли на «летние каникулы»: в начале десятого загруженность составляет всего 4 балла против обычных для этого времени пяти. При этом местами есть плотные пробки, в том числе движение затрудняют ДТП.

    Утром 6 июня затор образовался на Большом Сампсониевском проспекте, где на углу с Земледельческой улицей столкнулись две машины. Одна вылетела практически на тротуар, а такси перегородило половину проезжей части, сообщила читательница «Фонтанки» Татьяна.

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    На Московском проспекте у пересечения с Ленинским проспектом, по словам читательницы Марии, столкнулись три автобуса и легковушка. Движение в сторону Пулково сильно затруднено.

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    Рекордная пробка (самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю) образовалась к 8:20 на внешнем кольце КАД от реки Новой до Пулковского шоссе — 8 км, сообщает «Яндекс». Затор, но менее плотный, наблюдается и на внутреннем кольце перед вантовым мостом.

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    Комментарии (4)

    муматор
    с маршруток пересадили на автобусы и вот итог. Транспортная реформа, однако.
    X-кот
    к сожалению, у нас в стране если человек что-то умеет делать - он это делает. Если человек ничего не умеет - он становится начальником. Очень хорошо было мечтать, что без нормального метро в многомиллионном городе прекрасно будут ездить большие автобусы. И эти мечтатели, которые вообще-то сами последний раз ездили в автобусе никогда, эту реформу и сделали. В городе, с очень специфической дорожной сетью, маленькими остановочками, и огромным трафиком на улицах.
    А13579
    Последствия транспортной реформы
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