Из душевой общежития в Петергофе увезли водителя маршрутки с ножевым ранением

Полиция Петродворцового района устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел между двумя водителями маршруток в общежитии на Гостилицком шоссе.
Полицию и скорую вызвали в здание накануне около 4 ночи, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Из общежития в тяжелом состоянии увезли 40-летнего гражданина Таджикистана с ножевым ранением в живот. В одной из комнат задержали и его предполагаемого обидчика — 48-летнего россиянина. Оба работают водителями на одном из предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками. По предварительной информации, мужчина сообщил, что с пострадавшим у него произошел конфликт в душевой комнате, во время которого он и схватился за нож.
Пока в отношении подозреваемого составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили под обязательство о явке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.