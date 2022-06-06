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    Из душевой общежития в Петергофе увезли водителя маршрутки с ножевым ранением

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    3 комментария

    Полиция Петродворцового района устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел между двумя водителями маршруток в общежитии на Гостилицком шоссе.

    Полицию и скорую вызвали в здание накануне около 4 ночи, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Из общежития в тяжелом состоянии увезли 40-летнего гражданина Таджикистана с ножевым ранением в живот. В одной из комнат задержали и его предполагаемого обидчика — 48-летнего россиянина. Оба работают водителями на одном из предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками. По предварительной информации, мужчина сообщил, что с пострадавшим у него произошел конфликт в душевой комнате, во время которого он и схватился за нож.

    Пока в отношении подозреваемого составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили под обязательство о явке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (3)

    252674901
    Таджик угнетал " русскоязычного" , против него провели СВО!
    zavval
    Какая "мирная" общага - в душ с ножиками ходят, в туалет, наверно, тоже без ножа никак.)
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