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    Младенца с ожогами увезли в больницу из квартиры в Невском районе

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    Госпитализацией ребенка закончилось чаепитие семьи в Невском районе Петербурга.

    Годовалого мальчика увезли в больницу с ожогами накануне из квартиры на улице Новоселов около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. Врачи зафиксировали у него повреждения груди, живота и спины. По предварительной информации, ребенок опрокинул на себя чашку с горячим чаем.

    Семья пострадавшего полная — 40-летняя мама-учитель и 41-летний папа — индивидуальный предприниматель.

    Проводится проверка.

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