Годовалая петербурженка утонула в пруду частного дома под Приозерском

Трагедия произошла в многодетной семье из Петербурга, которая сняла дачу с водоемом под Приозерском.
Скорую на Хвойную улицу в поселке Запорожье вызвали накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. По предварительной информации, малышка, которой недавно исполнился лишь год, смогла добраться до пруда на участке и упала в воду. Взрослые заметили это не сразу, медикам откачать ребенка не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», с 42-летней матери и 41-летнего отца, который работает инженером-конструктором, взяли подписку о невыезде.
Семья, которая считается многодетной и на учетах не состоит, сняла дом около двух недель назад.