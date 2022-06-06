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    Годовалая петербурженка утонула в пруду частного дома под Приозерском

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    Трагедия произошла в многодетной семье из Петербурга, которая сняла дачу с водоемом под Приозерском.

    Скорую на Хвойную улицу в поселке Запорожье вызвали накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. По предварительной информации, малышка, которой недавно исполнился лишь год, смогла добраться до пруда на участке и упала в воду. Взрослые заметили это не сразу, медикам откачать ребенка не удалось.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», с 42-летней матери и 41-летнего отца, который работает инженером-конструктором, взяли подписку о невыезде.

    Семья, которая считается многодетной и на учетах не состоит, сняла дом около двух недель назад.

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