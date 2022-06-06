Международный союз конькобежцев допустил россиян до участия в конгрессе

Делегаты Международного союза конькобежцев (ISU) не стали отстранять российских представителей от участия в конгрессе и выборах организации. Представители России смогут претендовать на посты в союзе.
Как передаёт ТАСС, голосование проходило тайно, мероприятие состоялось 6 июня в Пхукете.
«Предложение украинской стороны не поддержали 55 членов конгресса, 48 человек поддержали, еще 13 воздержались от голосования. Для отстранения российских представителей от участия в конгрессе поддержать предложение украинской стороны должны были не менее 2/3 членов. Конгресс ISU продлится до 10 июня», — отмечается в сообщении.