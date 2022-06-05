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    «Форд» устроил огненное шоу для пассажиров электрички на Лахте

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    1 комментарий

    Автомобильный пожар разнообразил вид из окна пассажирам электропоезда в Приморском районе Петербурга вечером 5 июня.

    Читательница«Фонтанки»Юлия Копыльцова

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в начале десятого часа вечера пожарные выехали на вызов о возгорании на Лахтинском проспекте, у дома №85Б. Рядом с торгово-выставочным комплексом «Гарден Сити» вспыхнул «Форд».

    Зарево наблюдали не только пешеходы, но и пассажиры электрички, проезжавшей станцию Лахта. В МЧС уточняют, что недолго: примерно через четверть часа пожар ликвидировали силами двух расчётов.

    «В автомобиле марки «Форд Фокус» сгорели сгораемые части», — рассказали в ведомстве. — «Сведения о пострадавших не поступали».

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    Комментарии (1)

    ProstoZloy
    "сгорели сгораемые части" - запишу в свой цитатник.
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