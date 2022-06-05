«Форд» устроил огненное шоу для пассажиров электрички на Лахте

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в начале десятого часа вечера пожарные выехали на вызов о возгорании на Лахтинском проспекте, у дома №85Б. Рядом с торгово-выставочным комплексом «Гарден Сити» вспыхнул «Форд».

Зарево наблюдали не только пешеходы, но и пассажиры электрички, проезжавшей станцию Лахта. В МЧС уточняют, что недолго: примерно через четверть часа пожар ликвидировали силами двух расчётов.