«Форд» устроил огненное шоу для пассажиров электрички на Лахте

Автомобильный пожар разнообразил вид из окна пассажирам электропоезда в Приморском районе Петербурга вечером 5 июня.
Читательница«Фонтанки»Юлия Копыльцова
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в начале десятого часа вечера пожарные выехали на вызов о возгорании на Лахтинском проспекте, у дома №85Б. Рядом с торгово-выставочным комплексом «Гарден Сити» вспыхнул «Форд».
Зарево наблюдали не только пешеходы, но и пассажиры электрички, проезжавшей станцию Лахта. В МЧС уточняют, что недолго: примерно через четверть часа пожар ликвидировали силами двух расчётов.
«В автомобиле марки «Форд Фокус» сгорели сгораемые части», — рассказали в ведомстве. — «Сведения о пострадавших не поступали».