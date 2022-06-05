Более 50 человек погибли в результате нападения на католическую церковь в Нигерии

В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии убиты более 50 человек. О произошедшем ЧП в воскресенье, 5 июня, сообщила местная газета Nigerian Tribune.



По данным издания, также есть раненые — их доставили в медицинский центр города Ово. При этом ранее нигерийские СМИ информировали о 25 погибших, а новостной Politics Nigeria, в свою очередь, со ссылкой на общественного лидера народа йоруба Банджи Акинтойе сообщает о 85 убитых. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

