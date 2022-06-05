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    Более 50 человек погибли в результате нападения на католическую церковь в Нигерии

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    6 комментариев

    В результате нападения боевиков на католическую церковь Святого Франциска на юго-западе Нигерии убиты более 50 человек. О произошедшем ЧП в воскресенье, 5 июня, сообщила местная газета Nigerian Tribune.

    По данным издания, также есть раненые — их доставили в медицинский центр города Ово. При этом ранее нигерийские СМИ информировали о 25 погибших, а новостной Politics Nigeria, в свою очередь, со ссылкой на общественного лидера народа йоруба Банджи Акинтойе сообщает о 85 убитых. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

    Ранее стало известно, что 5 июня пятеро боевиков ворвались в церковь во время утренней службы. Они открыли прицельную стрельбу по прихожанам и попытались захватить священника. После того, как он оказал сопротивление, нападавшие бросили в здании бомбу.

    Региональный новостной портал Sahara Reporters сообщает, что атака была осуществлена террористами.

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    Комментарии (6)

    Леонтий
    Ну вот,господа борцы с христианством,сегодня праздник и на вашей улице.Африка правда,но все равно приятно?
    07A
    ПЦУ церковь пыталась отжать?
    User12345
    Что забыла католическая церковь в Нигерии?
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