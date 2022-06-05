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    «Выбирайте: арест или лишение прав». Как в Петербурге жена народного артиста на пару суток заехала в тюрьму

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    7 комментариев

    60-летняя жена знаменитого Николая Иванова забыла на АЗС вынуть из бака «пистолет», а судья выручил, предложив посидеть. Запоминайте новый петербургский анекдот.

    Фото: архив Елены Ким
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    История прилетела к нам неожиданно, как и случайно все произошло с женой уже покойного народного артиста Николая Иванова и самого народного человека из Тихвина. 5 июня она отшучивается, мол, если ей выдали справку об освобождении, выходит — она топтала зону.

    Фото: архив Елены Ким
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    — Началась эта фигня не нарочно, но все по-дурацки как-то получилось, — улыбается мне Елена Ким в кафе на Римского-Корсакова, где она прожила лет 30 с Николаем Ивановым.

    «На заправке «ПТК» в Зеленогорске я сунула в бак «пистолет», заправилась, заплатила, села и поехала, а «пистолет» забыла вынуть — он выскочил и улетел».

    — Вы остановились?

    — Конечно. Выскакивает девушка с заправки. Я извиняюсь, спрашиваю, что мне делать? А она: «Катиться отсюда подальше». Ну я и покатилась, а где-то через месяц раздаётся мне звонок из ГИБДД: «Здравствуйте, а ваша машина в розыске». Ничего не поняла — так вот же она во дворе, а сотрудник: «Вы заправлялись там-то и там-то, а потом покинули место происшествия». Я отвечаю, что дело было не совсем так. Приехала к нему, товарищ доброжелательный, я все объяснила. Потом выяснилось, что «ПТК» ко мне претензий не имеет, и мужик какой-то, по капоту которого мой «пистолет» чиркнул, тоже без претензий, но как говорят, дело-то уже заведено.

    Елене 63 года, по образованию она геолог. Петербург тесен, и мне было легко, ведь тут же выяснилось, что в начале 80-х мы вместе посещали лекции Льва Гумилёва (сын Ахматовой) на кафедре экономической географии в ЛГУ. (Елена считает, что в эти дни после болезни она выглядит не очень, поэтому отдала домашние фотографии).

    Фото: архив Елены Ким
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    — И предстала я перед судом. В общем: встать, суд идёт. Ничего такого не ждала, а судья с порога: «Вы признаетесь?» Да. Посмотрел на меня внимательно и молвит: «За это нарушение полагается либо лишение прав от года до полутора, или до пятнадцати суток. Выбирайте!» А мне без прав нельзя, и я говорю ему — пошли в тюрьму. Он — стук молоточком и огласил: двое суток ареста, время пошло.

    — Кофе ещё будете?

    — Я алкоголь не помню, когда уже и пила, а кофе-сигареты — моё. …Спрашиваю, можно я сама на машине в тюрьму поеду? Нельзя — вы арестованы. Я позвонила своим, мол, «ага, приехали». Они — держись. Приезжают гаишники, везут в местное отделение, снимают отпечатки пальцев — так интересно. Везут, я веселюсь, со всеми по телефону разговариваю, начинаю над ними подтрунивать, наконец, подъезжаем на Захарьевскую.

    Это дореволюционная тюрьма, где отсиживали очень многие — от Ленина до народного артиста Георгия Жженова. Пространство давно приспособлено, в том числе и для административно арестованных. Спецприёмник называется.

    — А перед воротами, как памятник Ахматовой напротив «Крестов», стоит Николай Николаевич. Народ собрался, увидев Иванова. Интересуются.

    В беседе мы коснулись их знакомства: ещё в начале 70-х, будучи школьницей, Лена писала ему влюблённые письма. А помогала ей тогда, между прочим, её одноклассница — Татьяна Москвина, ныне знаковый театральный критик Петербурга. Адрес же на Римского-Корсакова они узнали, собирая макулатуру. Иванов — тогда актёр ТЮЗа — открыл им дверь.

    — Как там наши русские застенки?

    — Когда меня ввели — все охранники собрались. Буквально кланяются: «Здравствуйте! Вы не волнуйтесь, у нас кормят хорошо, отличная библиотека, вы у нас отдохнёте, выспитесь». Душевно так, как в добрые гости приехала. Потом сняли с меня украшения, вынули шнурки длинные из сапог, а я пошла и взяла Мопассана. Мне, между прочим, лучшую камеру дали.

    Фото: архив Елены Ким
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    — Нары ярусом?

    — Нет. На два места, но я там одна была. Дали второй матрас, вторую подушку, но нары-то узкие, присобачены к стене и все матрасы съезжают. Я-то маленькая, а как там отдыхают с другими габаритами? Да и освещение не очень — лампочка тусклая, к тому же холодновато — в этой тюрьме потолки сумасшедшие, не прогреть. Мне с воли сразу тёплые шмотки привалили.

    — Чем кормят проштрафившихся?

    — Кормили хорошо — кашки на утро, на обед супчик, на второе кура. Говорили, просите, если что нужно. Если хочешь, то раз в день — звони по казённому телефону.

    — А ещё наговаривают на нас — кровавый режим.

    — Положены прогулки. Меня спрашивают: «Пойдёте одна?» А какие варианты? Никаких, вы из женского пола одна у нас. Молодёжь тогда на улицах не выступала, а то повеселее было бы.

    — Да, вы бы в камере с какой-нибудь девушкой разговорились, а она бы потом в социальных сетях оттопталась.

    — Прогулка очень занимательная. У них посреди двора стоит клетка — тигрятник — пять метров на три, а вокруг жизнь — сотрудники ходят, машины стоят. Охранник рядом с клеткой стоит, мёрзнет, мол, побыстрее бы. А я говорю — мне час положено, час и буду гулять. Начальник тюрьмы подходил, когда я гуляла, спрашивал все ли в порядке, есть ли жалобы, предложения.

    — В камере на стенах пещерная живопись отсвечивала? «За все легавым отомщу» и так далее.

    — Нет, там же сидят не по уголовной истории. Я претензий ни к кому не имею, хотя одно оставление места ДТП другому оставлению места ДТП — рознь. А по выходе мне справку выдали. Как положено.

    Фото: архив Елены Ким
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    — Елена Викторовна, а опыт? Что такой опыт даёт социальному человеку?

    — У меня, когда шнурки вынули, я тут же нашлась и новые себе соорудила, а то сапоги сваливаются. Нарвала лент из полиэтиленовых пакетов, скрутила каждую, обожгла зажигалкой концы, чтобы вставлялись в дырки, с этими шнурками на свободу и вышла. В них в ресторан с Колей и пошла.

    Пусть это было не вчера, но петербургское краеведение это должно запомнить. Журналисты об этом ещё не писали.

    Евгений Вышенков, 47news

    Фото: архив Елены Ким
    Фото: архив Елены Ким
    Фото: архив Елены Ким
    Фото: архив Елены Ким
    Фото: архив Елены Ким

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    Комментарии (7)

    Соловей-Помётчик
    1. 60-летняя жена знаменитого Николая Иванова забыла на АЗС
    2. как и случайно все произошло с женой уже покойного
    3. Елене 63 года
    4. напротив «Крестов», стоит Николай Николаевич. Народ собрался, увидев Иванова

    У автора температура? Стоило бы написать что дело было в 2018 году
    Денеб
    Весьма характерные лица.....все признаки глубинного народа......
    adamwest96
    Вот, что происходит, когда водители не знают, что такое ПДД. Осталась бы на АЗС, всё оформили, страховая бы заплатила за ремонт и всё.
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