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    «Пока милиция приедет, я тебя убью». Судимый за угрозы петербуржец достал пистолет в супермаркете и получил новое дело

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    5 комментариев

    Уголовное дело о пренебрежении общественными устоями возбуждено после похода за продуктами жителя Выборгского района Петербурга. Спор о ценах и оплате стал последней каплей в чаше покупательского терпения, и мужчина привычно взялся за пистолет.

    О возбуждении дела об уголовном хулиганстве 5 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. Под следствие попал 53-летний петербуржец, 2 июня пугавший продавщицу «Магнита» на 2-м Муринском проспекте, 51. Женщина рассказала, что около пяти часов вечера четверга один из покупателей вышел из себя на кассе, дискуссия об оплате товара была настолько жаркой, что мужчина выхватил пистолет и заверил, что работать сотрудница больше не сможет.

    Подозреваемого в тот же день задержали с пневматическим пистолетом у собственного дома, в километре от магазина.

    По данным «Фонтанки», его трудности с контролем гнева новостью для полиции не стали. В 2020 году мужчину задерживали за грабёж и трёх до полусмерти испуганных петербуржцев. Так, на заре пандемии он сорвал с плеча прохожего рюкзак с дюжиной консервов. В феврале того же года пугал тесаком знакомого в квартире, крича, что сейчас порежет. Меньше чем через две недели в парикмахерском кресле от страха оседала женщина, перед лицом которой размахивали ножницами со словами об убийстве.

    В марте 2020-го петербуржец потерял самообладание в цветочном магазине. С пневматической «Береттой» он бушевал перед сотрудницей. В материалах суда сохранилось и его обещание «Пока милиция приедет, я тебя убью!»

    Выборгский районный суд послушал о раскаянии подсудимого в грабеже и угрозах убийством, и в январе 2021 года назначил ему 300 часов обязательных работ. «Беретту» отправили на уничтожение.

    Мужчина, по всей видимости, обзавёлся новым пистолетом, но не обуздал норов. В апреле этого года ему снова вменили статью 119 УК («Угроза убийством»). По этому делу он был ограничен обязательством о явке.

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    Комментарии (5)

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    странное правосудие у нас.
    раскаялся-домой пошёл.
    как всё просто
    Денеб
    Таких боевых мужиков - сразу на фронт!
    pgrad
    Не согрешишь - не покаешься, а не покаешься - не спасешься! Вот так и будет 100500 раз в суде раскаиваться, спасаться - и так по кругу... Остановит этот уроборос только жертва, которая всерьез испугается и применит меры самообороны вплрть до летальности агрессора... ну и потом тож раскается...
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