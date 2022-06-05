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    Пенсионерка из Петербурга попала под колёса «Дэу» на Приозерском шоссе и умерла в больнице

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    Автомобилист сбил немолодую петербурженку, переходившую дорогу в Приозерском районе Ленинградской области. После аварии женщина прожила несколько часов.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 июня, ДТП с пешеходом произошло на 84-м километре Приозерского шоссе накануне в начале третьего часа дня. Проезжую часть в зоне пешеходного перехода, не оборудованного светофором, пыталась перейти 69-летняя женщина. Водитель «Дэу Нэксии» не затормозил.

    По данным «Фонтанки», пострадала пенсионерка из Адмиралтейского района города. В больницу её увезли с переломом шейки бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние пациентки было тяжёлым, менее, чем через шесть часов она скончалась.

    За рулём «Дэу» находился 42-летний житель посёлка Сапёрное. Он получил административный протокол о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью (статья 12.24 КоАП).

    «По факту ДТП проводится доследственная проверка», — уточнили в полиции.

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